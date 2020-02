Kinderdagverblijf Amsterdam voorlopig dicht door coronabesmetting ouder

Ook het kind zelf vertoont ziekteverschijnselen, schrijft het kinderdagverblijf in een mail aan de ouders. Volgens de stadszender staat in de mail te lezen dat het verblijf de situatie heel serieus neemt: ’We voelen ons genoodzaakt om direct maatregelen te treffen in het belang van de kinderen, jullie als ouders, de medewerkers op deze vestiging en hun familieleden. Wij hebben hierbij nauw contact met de verantwoordelijke instanties’.

Er zouden geen aanwijzingen zijn dat andere kinderen op de opvang besmet zijn geraakt met het coronavirus. Een woordvoerder van de organisatie denkt dat de locatie zeker twee weken dichtblijft. Dat is nodig voor de duur van de incubatietijd.

Volgens CompaNanny gaat het om dezelfde vrouw die momenteel in een woning in Diemen in quarantaine zit.