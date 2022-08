Vader vermoordt vrouw terwijl kinderen thuis zijn: ’Gaan jullie maar even in de kelder spelen’

Het verhaal wordt opgetekend door The New York Post. Vader Yia Xiong zou aan zijn vijf kinderen hebben gevraagd of ze even in de kelder wilden gaan spelen. Toen de kinderen, variërend in de leeftijd van 2 tot 9 jaar , beneden waren hoorden ze drie luide knallen. Het oudste kind, een 9-jarige jongen ging vervolgens naar boven, zag zijn ouders op de grond liggen en belde de politie.

„De kinderen zijn momenteel veilig bij familie”, laat de politie weten. Er is een inzamelingsactie op touw gezet, om geld op te halen voor de kinderen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.