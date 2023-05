Premium Het beste van De Telegraaf

’We staan niet altijd stil bij wat we allemaal hebben’ Dansen met capuchons en regenpakken op Bevrijdingsfestival Zwolle

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Op het Bevrijdingsfestival Zwolle kwamen naar schatting zo'n 130.000 bezoekers af. Ⓒ ANP/HH

Zwolle - Het Bevrijdingsfestival Overijssel wordt vrijdag gekenmerkt door harde muziek, een behoorlijke wolkbreuk waardoor het festival een tijdje moest worden stilgelegd, en praatjes over de oorlog in Oekraïne. „Vrijheid is niet vanzelfsprekend; kijk maar om je heen.”