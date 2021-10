Minister Visser aan hooligans: ga op kickboksen

Binnenland

Moordverdachte Surinaamse burgeroorlog in Amsterdam opgepakt

De politie heeft dinsdag in Amsterdam een 55-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het plegen van moorden tijdens de Binnenlandse Oorlog in Suriname, een burgeroorlog in de periode 1986-1992. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man - een in Suriname geboren Nederlander - van oorlogsmisdri...