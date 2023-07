Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Steeds meer mensen in de zorg zzp’er: minister mag zelf ook in de spiegel kijken

Door Pepijn van den Brink

Dat schijnzelfstandigheid in de zorg wordt aangepakt, is begrijpelijk. Vanuit het oogpunt van de kosten, en vanuit het oogpunt van mensen die (nog) wél in loondienst werken en er de dupe van zijn. De vraag is alleen hoe het komt dat steeds meer mensen in de zorg besluiten om zzp’er te worden.