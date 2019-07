Inklimmer overlijdt na sprong uit truck

Het incident gebeurde aan het eind van de ochtend op de A29 ter hoogte van het Hellegatsplein. Zeven inklimmers en de chauffeur van de vrachtwagen, die met een Pools kenteken reed, zijn aangehouden en voor verhoor naar het politiebureau overgebracht.

,,Wij kregen een melding binnen van een automobilist die op de snelweg mensen uit een aanhanger van een vrachtwagen zag hangen. Toen hij ons daarover alarmeerde, hebben we onmiddellijk actie ondernomen en geprobeerd de vrachtwagen te laten stoppen. Tijdens deze actie is een man om het leven gekomen. Of hij gevallen is of gesprongen is, moet nader onderzoek uitwijzen”, zegt een woordvoerder van de politie.

Ondanks de inzet van hulpdiensten waaronder een traumahelikopter overleed de man aan zijn verwondingen. Zijn identiteit kon nog niet worden vastgesteld, net als de afkomst van de overige zeven inklimmers, maar alles lijkt erop dat ze uit Eritrea komen.

De chauffeur is aangehouden voor mensensmokkel, meldt de politie die nog druk bezig is met het onderzoek op de snelweg. De A29 ter hoogte van het Hellegatsplein blijft in noordelijke richting voorlopig nog afgesloten.

,,Natuurlijk willen we de toedracht van het incident weten en daarom zijn naast de berijder ook de zeven personen in de vrachtwagen meegenomen naar het bureau. De groep bestaat uit een aantal jonge mannen en vrouwen”, aldus de woordvoerder. ,,We komen ook graag in contact met mensen die deze vrachtwagen hebben zien rijden op de A29 om er zo achter te komen waar de truck vandaan kwam.”