Nabestaanden tramaanslag Utrecht: ’Gökmen naar zitting dwingen’

Onderzoek bij de tram op het 24 Oktoberplein. Ⓒ ANP

Utrecht - Voor de nabestaanden van de aanslag in een Utrechtse tram moet duidelijkheid komen of terrorist Gökmen T. bij de rechtszaak aanwezig is. De rechter moet zijn komst afdwingen, vindt René Verschuur, vader van Roos (19), een van de vier slachtoffers van de tramaanslag.