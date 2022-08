Voortvluchtige moordverdachte belt zelf politie: ’Friet bij Mcdonald’s is koud’

De 24-jarige Antoine Sims belde de politie na een ruzie met medewerkers van McDonald's over koude frietjes. De man had geen bon gekregen en wist daarom niet dat zijn bestelling al op de balie klaarstond. Toen hij er eindelijk achterkwam dat zijn bestelling al lang op hem stond te wachten werd de man pissig en eiste hij nieuwe, warme, friet. De manager van de McDonald's was het hier niet mee eens. Er ontstond een ruzie waarop zowel de manager, als de 24-jarige Sims de politie belden.

Toen agenten arriveerden, wilden ze de naam van Sims noteren om hem een verbod te geven om ooit nog in het restaurant te komen. Ze ontdekten toen dat Sims op een opsporingslijst stond. Sims werd gezocht omdat hij niet was verschenen in de rechtbank voor een moord in 2018. Hij wordt ervan beschuldigd in oktober van dat jaar een vrouw te hebben vermoord, en haar lichaam in brand te hebben gestoken.

Toen de agent hem daarop wilden aanspreken zette Sims het op een lopen. De politie wist Sims na een korte achtervolging in te rekenen. Daarbij gebruikte een agent een taser. De man is gearresteerd en zal worden voorgeleid.