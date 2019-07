Gewonden bij aanval op Saoedisch vliegveld

Het Saudische vliegveld Abha. Ⓒ AFP

RIYAD - Door een aanval met een drone op het Saoedische vliegveld Abha zijn negen mensen gewond geraakt. De aanval is het werk van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Die lieten via hun spreekbuis Al-Masirah weten een grote operatie te hebben uitgevoerd op een luchthaven in Saoedi-Arabië.