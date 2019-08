Ⓒ EPA

Rome - Italië staat weer eens op zijn kop. De Italiaanse premier Giuseppe Conte kondigde dinsdag in de senaat zijn aftreden aan. Dat was onvermijdelijk nadat de Lega-leider, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini had aangekondigd geen vertrouwen meer te hebben in deze regering.