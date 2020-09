OM: schaduwen advocaten was gerechtvaardigd

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Ook zei de officier dat er wat het OM betreft ,,geen sprake is van oorlog” met de verdediging. ,,Maar we zullen moeilijke beslissingen niet uit de weg gaan.”

Een week geleden ontstond er een forse botsing tussen het OM en de advocaten toen via het AD uitlekte dat de advocaten in 2019 waren gevolgd op hun trip. Meijering signaleerde ,,een crisis in de opsporing”. Hij vond dat het OM advocaten met deze methoden in gevaar brengt en vroeg de rechtbank om het OM niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging. Het OM besloot hem en zijn collega te schaduwen na een tip dat de raadslieden een ontmoeting zouden hebben met Ridouan Taghi, op dat moment de meest gezochte crimineel van Nederland, van wie werd vermoed dat hij zich ophield in Dubai. ,,De inzet van opsporingsbevoegdheden was in deze zaak terecht”, aldus de officier van justitie donderdag tijdens een pro formazitting in de strafzaak tegen Taghi en 16 medeverdachten in de gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp.

De operatie leverde niets op. Meijering en Van Kleef bleken een ontmoeting te hebben met hun eigen cliënt. Ondanks dat het OM vindt dat er niets tegen de regels is gebeurd, werd er in het dossier geen verantwoording over afgelegd. Dat hoeft ook niet, vindt het OM, omdat het observeren van de advocaten geen resultaat opleverde.

Een tweede incident dat tot grote woedde leidde onder advocaten, was een proces verbaal dat het OM in het dossier stopte waarin werd gesproken over advocaten die informatie zouden lekken naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Kroongetuige Nabil B. vertelde daarover tijdens 13 verhoren.

Inmiddels onderzoekt de deken van de Orde van Advocaten of er mogelijk sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag van de advocaten. Maar het OM noemde de uitkomst van dat onderzoek ,,niet relevant” voor de beslissing van het OM om de informatie van het onderzoek naar het waarheidsgehalte van de uitspraken van de kroongetuige in het dossier te stoppen. Versleutelde berichten die verdachten uitwisselden via zogenoemde Pretty Good Privacy-telefoons zouden volgens het OM bevestigen wat de kroongetuige zegt.