Premium Het beste van De Telegraaf

Gros van coronaregels zaterdag opgeheven Wintersporter mag weer onbegrensd après-skiën in Oostenrijk: ’Het dak gaat eraf’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123RF

Amsterdam - Sneeuw, een hossende menigte en héél veel bier: de Oostenrijkse après-ski is beroemd en berucht. Toch zag de après-ski er door de coronamaatregelen dit jaar flink anders uit. Vanaf zaterdag heft Oostenrijk echter het gros van de coronaregels op en dat betekent onder andere dat er weer onbegrensd los mag worden gegaan in de kroeg. Voor veel wintersporters mosterd na de maaltijd, maar sommige vallen nog net met hun neus in de boter.