Voormalig fitnessgoeroe opgepakt voor illegale prostitutie

De Belgische politie bevestigt dat vrijdag een 46-jarige vrouw met de Nederlandse nationaliteit is aangehouden.

Het Prostitutieteam Politie Antwerpen (PTA) arresteerde Margretha (46) en haar partner Johan (52) in het Belgische plaatsje Retie, vlak over de grens bij Eindhoven. Van de L. runde daar afgelopen jaren een escortbureau.

Volgens de Belgische politie, die al enkele maanden onderzoek doet naar de activiteiten van Van de L., gaat het om een omvangrijk prostitutiebedrijf. In het onderzoek kon een groot aantal sekswerkers worden geïdentificeerd die voor het bureau werkten. Daarnaast zijn er minstens vijf telefonistes en zes chauffeurs aan het werk. De escortmeisjes werden zowel door klanten in België als in Nederland geboekt.

Inhoudelijk wil de Belgische justitie niets kwijt over het onderzoek.

Adviseur artiesten

Als dans- en fitnesscoach adviseerde Margretha enkele jaren geleden diverse Nederlandse artiesten zoals Eva Simons, Ruth Jacott en Ernst Daniel Smit om fitter en slanker te worden. Zij kreeg daardoor ook zelf enige bekendheid. „Voor mij is niks mooier dan mensen aan het bewegen brengen en een stukje goede energie te geven”, vertelde zij in interviews over haar werk als coach. Destijds waren er zelfs concrete plannen om haar een gezondheidsprogramma te laten presenteren bij RTL.

’Klanten onder druk gezet’

Maar naast haar fitnesswerk was Margretha vooral actief als hoerenmadam en runde zij diverse escortbureaus in Brabant. In die sector kreeg zij een slechte naam. Volgens ingewijden zouden klanten van Van de L. gedwongen zijn om te betalen voor diensten die helemaal niet geleverd waren. Als zij dat weigerden, dreigde het bureau met het informeren van hun werkgever of buren. Ook haar escortmeisjes zouden op deze manier onder druk zijn gezet.

Van de L. kwam vier jaar geleden al in het nieuws, toen enkele voormalige werkneemsters van het escortbureau vertelden over haar vermeende oplichtingspraktijken aan verslaggevers van De Telegraaf. Ex-telefoniste Helma beschuldigde haar toen al van afpersing.

Margretha ontkende de beschuldigingen destijds. Kort na de publicatie in De Telegraaf verhuisde het escortbureau uit Veghel naar het Vlaamse Retie.

Margretha en Johan zitten momenteel vast en worden komende week voorgeleid aan de raadkamer in Antwerpen, te vergelijken met de rechter-commissaris in Nederland.