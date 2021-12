'Feestje Amalia wekt indruk dat coronaregels niet gelden voor hogere kringen'

Financieel

Industrie omarmt klimaatambitie, maar mist concrete uitwerking

De industrie is overwegend postief over het nieuwe coalitieakkoord. Zowel VNCI, de branchevereniging van de chemische industrie, als de metaal- en elektrobedrijven in FME zijn erover te spreken dat het kabinet de nadruk legt op klimaat. Teleurstellend vindt FME dat nog zo weinig uitgewerkt is.