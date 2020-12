Coronavirus wint in Vlaanderen weer aan kracht

Het virus was de afgelopen weken juist op zijn retour, nadat de tweede golf België eind oktober bijna te veel was geworden. Virologen waarschuwden eerder deze week al wel dat de daling afvlakte, vooral in Vlaanderen.

Het zogeheten reproductiegetal, dat uitdrukt aan hoeveel mensen een besmet persoon het virus doorgeeft, lag in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen afgelopen week weer boven de 1, zegt gezondheidsinstituut Sciensano. Drie van die provincies grenzen aan Nederland en er liggen grote steden als Antwerpen, Gent en Brugge. Alleen de provincie Limburg doet het wat beter.