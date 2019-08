Honderden toeristen Griekenland geëvacueerd

De autoriteiten zeiden dat het niet om een heel grote brand gaat, maar dat die wel in de buurt van een aantal hotels woedt. Pythagorion zelf zou geen gevaar lopen.

In de afgelopen 24 uur zijn door de combinatie van hoge temperaturen en harde wind tientallen branden in Griekenland ontstaan.

Ben je in Griekenland onder de gedupeerden? Neem dan contact op via onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +313650952