Man (19) ontvoerd in Rotterdam, mogelijk vanwege conflict in criminele circuit

Een groot team van rechercheurs werd maandagochtend op de zaak gezet nadat alle sporen van de man sinds zondagochtend waren verdwenen.

Het slachtoffer werd in de vroege ochtend van zondag ontvoerd op de Zoutziederstraat in Rotterdam. De politie werd gealarmeerd, maar kon de jongeman zondag niet vinden. Maandagochtend besloten de politie en het Openbaar Ministerie een Team Grootschalige Opsporing op de zaak te zetten.

In de loop van de middag meldde de ontvoerde man zich bij de politie. Hij had gehoord dat agenten met man en macht naar hem op zoek waren. Volgens een politiewoordvoerster verkeerde de man in goede gezondheid. Het onderzoek werd voortgezet en resulteerde in de arrestatie van een 27-jarige man uit Den Haag. Het onderzoek is nog in volle gang. Meer aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.