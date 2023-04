Premium Het beste van De Telegraaf

Tanks in de straten, beschietingen door straaljagers Rookwolken boven Khartoem, mogelijk staatsgreep gaande in Soedan

Rook boven Khartoem. Ⓒ ANP / AFP

KHARTOEM - In de Soedanese hoofdstad zijn gevechten uitgebroken tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces. Boven Khartoem waren rookwolken te zien, en omstanders hoorden geweervuur bij het vliegveld en het presidentieel paleis, in een ontwikkeling die alles weg heeft van een staatsgreep. Er zouden al meerdere doden zijn gevallen. Inwoners zoeken hun toevlucht in schuilkelders.