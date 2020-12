Saudische vrouwenrechtenactiviste veroordeeld tot celstraf

Al-Hathloul (31) werd veroordeeld ondanks internationale druk op Saudi-Arabië om haar vrij te laten. Ze zit al sinds 2018 vast met minstens een tiental andere vrouwenrechtenactivisten. De tijd die ze al in hechtenis heeft doorgebracht, hoeft ze niet meer uit te zitten.

In 2015 was Al-Hathloul derde op een lijst van meest invloedrijke Arabische vrouwen van het zakentijdschrift Forbes. Twee jaar daarvoor kreeg Al-Hathloul bekendheid vanwege een video op sociale media, waarin te zien was dat ze een auto bestuurde in de Saudische hoofdstad Riyad. Al-Hathloul spande zich dan ook mede in voor het recht van Saudische vrouwen om auto te mogen rijden.