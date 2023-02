Premium Het beste van De Telegraaf

Maat vol voor inwoners Drents dorp Bewoners Nieuw-Weerdinge wanhopig om overlast ’veiligelanders’: ’Ze poepen in tuinen’

Door Marcel Vink

Winkeleigenaar Gea Eshuis: „We zijn het helemaal zat. Dit kán toch niet?” Ⓒ Jos Schuurman

NIEUW-WEERDINGE - Voor bewoners van Nieuw-Weerdinge is de maat vol. De problemen die ’veiligelanders’ uit het aanmeldcentrum van Ter Apel veroorzaken in het Drentse dorp lopen de spuigaten uit. Volgens de inwoners stelen en breken de asielzoekers in, intimideren ze en masturberen en poepen ze zelfs in tuinen. De dorpelingen smeken om een oplossing.