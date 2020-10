Gelatenheid bij bewoners: ’Het gaat van kwaad tot erger in deze buurt’

Het slachtoffer van de schietpartij wordt afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij later zou overlijden aan zijn verwondingen. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Een 33-jarige Amsterdammer is in de nacht van maandag op dinsdag neergeschoten op een grasveldje aan de Hoekenes in Osdorp. Buren hoorden rond 02.00 uur meerdere knallen. Het slachtoffer overleed later.