Vrouw ziet op livestream schuur in brand staan en redt varkens

Laura Palladino was deze zomer op bezoek geweest bij de boerderij in de staat New York en was even benieuwd of de biggetjes al geboren waren. Toen ze inlogde op de livestream zag ze rook in beeld en niet veel later de eerste vlammen. „Ik dacht eerst dat het een houtkachel was”, zo vertelt Palladino aan WKBN.

De vrouw, die zo’n 100 kilometer van de boerderij woont, belde het alarmnummer, maar kon daar niet echt op steun rekenen. „’Wat? U bent een YouTube-video aan het kijken?’ zei de medewerker.” Ze besloot contact op te nemen met de eigenaar van de schuur, die zich naar zijn dieren haastte en de brand wist te blussen.

Ethel, een van de varkens, bleek een warmtelamp omgegooid te hebben. De webcam was pas enkele dagen voor de brand geïnstalleerd. „Ik wil er niet aan denken hoe erg het had kunnen aflopen als ze zich niet gemeld had”, aldus boerenknecht Joshua Vics. Palladino is blij dat ze haar steentje kon bijdragen. „Ik had nooit gedacht dat toen ik de varkens zag dat ik ooit hun leven nog eens zou redden.”