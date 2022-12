OM: geen hoger beroep in strafzaak MH17

„Een hoger beroep zou voor de nabestaanden een grote belasting betekenen, omdat zij dan nog langer in onzekerheid blijven over de uitkomst van de strafzaak”, zegt het OM over het besluit. De twee weken geleden uitgesproken vonnissen bevatten volgens het OM „heldere overwegingen” over het bewijs in de strafzaak. Dit bewijs kan volgens het OM ook gebruikt worden in „parallelle (civiele) procedures” die zijn aangespannen naar aanleiding van het neerhalen van MH17. Ook vindt het OM dat de rechter zowel qua bewijs als straf de officieren van justitie „voor het overgrote deel heeft gevolgd.”

De rechtbank zag donderdag 17 november, toen de uitspraak volgde, „een overvloed aan bewijs” voor de conclusie dat MH17 in de zomer van 2014 met een Buk-raket is neergehaald vanaf een landbouwveld in Oost-Oekraïne. De rechtbank noemde onder meer foto’s van een rookspoor, satellietgegevens van het weiland met klaarblijkelijke brandsporen, zendmastgegevens en de verklaringen van een anoniem gebleven getuige.

Door de vliegramp kwamen 298 mensen om, onder wie 193 Nederlanders. Poelatov werd vrijgesproken, drie andere verdachten kregen een levenslange gevangenisstraf opgelegd door de rechtbank voor hun betrokkenheid bij de vliegramp. Tegen alle vier de verdachten was een levenslange gevangenisstraf geëist.

Rebellenleider Igor Girkin (51), zijn rechterhand Sergej Doebinski (60) en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko (50) zijn tot de langst mogelijke straf veroordeeld voor hun betrokkenheid bij het neerhalen van de vlucht. Volgens de rechtbank is bewezen dat het drietal een rol heeft gehad in het laten aanrukken of het afvoeren van de Buk-TELAR waarmee het toestel is neergehaald.

Voor Poelatov geldt dat er „geen aanwijzing” is voor zijn tussenkomst, ook staat niet vast dat hij het afvuren van de Buk-raket heeft kunnen voorkomen. De Rus was de enige die zich in de rechtbank heeft laten vertegenwoordigen door advocaten. Hij heeft vanaf het begin iedere betrokkenheid ontkend en noemde het onderzoek tegen hem „onbetrouwbaar.”

Volgens de rechtbank is het neerhalen van MH17 waarschijnlijk een vergissing geweest, de daders wilden vermoedelijk een militair vliegtuig neerhalen.