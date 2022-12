Amsterdam en Utrecht nemen weer maatregelen bij laatste WK-wedstrijd Marokko

Het gaat om het Mercatorplein, Plein ’40-’45 inclusief een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan, Tussen Meer en Insulindeweg/Molukkenstraat. In deze gebieden zal de politie preventief fouilleren op bijvoorbeeld het bezit van zwaar vuurwerk. Ook is het niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Het waterkanon uit Duitsland staat ook weer paraat.

Bij vorige wedstrijden van het Marokkaanse elftal was het in verschillende gebieden in de hoofdstad erg onrustig. Er braken rellen uit en de mobiele eenheid moest in actie komen.

De gemeente benadrukt dat zaterdag wel ruimte is voor spontane feesten in de stad en dat de prestaties van het Marokkaanse elftal gevierd mogen worden. Maar daar worden wel volgens de gemeente duidelijke grenzen aan gesteld. De politie werkt zaterdag weer samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtouders.

Ook in de Utrechtse wijk Lombok geldt een verhoogde staat van paraatheid. Eerdere overwinningen van het Marokkaans elftal werden gevierd, maar sommige ’feestvierders’ gooiden daarna steevast met zwaar illegaal vuurwerk, ook naar de politie.

Bij de troostfinale wordt een deel van Lombok aangewezen als veiligheidsrisicogebied, zo hebben burgemeester Sharon Dijksma, politie en OM afgesproken.

Zaterdag wordt ook extra verlichting geplaatst, is er aanvullend cameratoezicht en worden er verkeersmaatregelen genomen. ’De inspanningen van alle betrokken partijen - van politie tot buurtvaders en van jongerenwerkers tot moskeebesturen - zijn en blijven erop gericht een zo mooi en veilig mogelijk feest te faciliteren na winst van Marokko’, aldus de gemeente.

Na de verloren halve finale tegen Frankrijk kwamen tientallen jongemannen samen op het Moskeeplein, maar niet om te vieren. De politie en ME waren massaal aanwezig op en om het plein en de omliggende straten. Het bleef daardoor relatief rustig. Wellicht ook vanwege de vrieskou, en omdat de kraker in de avond gespeeld werd.

Bij die wedstrijd werd een veiligheidsrisicogebied ingesteld en er mocht preventief gefouilleerd worden. Daarover zijn overigens schriftelijke vragen gesteld in de gemeenteraad. De fracties van PvdA, GroenLinks, Student&Starter, D66 en DENK, een ruime meerderheid, vinden dat preventief fouilleren ten koste gaat van de privacy van inwoners van Utrecht en dat er een groot risico bestaat op etnisch profileren.

Ook zijn ze niet te spreken over de inzet van politiehonden, politie te paard en ME. Ze stellen dat het een escalerend effect kan hebben bij het beheersen van groepen, zeker als er al sprake is van wantrouwen richting de politie.

Rotterdam, Den Haag en Amersfoort zeggen op dezelfde manier te werk gaan als in de afgelopen weken. Ook daar wordt samengewerkt met buurtouders en jongerenwerkers.