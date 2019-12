Rechter: sportcomplex verboden gebied voor voetballers Achilles’29

De familie Derks, tezamen eigenaar van de sportvelden met kantine en andere ruimtes aan de Cranenburgsestraat in het Gelderse dorp, had een spoedprocedure tegen de voetbalvereniging aangespannen. En met succes, want de rechtbank geeft hen op elk punt gelijk. „We zijn heel blij”, jubelt woordvoerder Ria Derks namens alle broers en zussen over deze uitkomst.

Haar familieleden speelden jarenlang een prominente rol bij Achilles. Harrie Derks was lange tijd voorzitter, zus Elrie bestuurslid en broer Frans technisch directeur alsmede assistent-trainer. Vorig jaar werden zij aan de kant gezet. „Na een onafgebroken lastercampagne tegen ons, is er eindelijk een onafhankelijke uitspraak op grond van de feiten”, zegt Ria. Of er nog verdere procedures aanhangig gemaakt gaan worden, laat zij op dit moment in het midden.

Hoofdklasse

Beide partijen liggen al jaren met elkaar overhoop en wijzen de ander aan als schuldige van de financiële én inmiddels sportieve malaise. De club heeft nog niet gereageerd op het vonnis. Achilles’29 maakte in 2013 de overstap naar de Jupiler League, het op één na hoogste profniveau in Nederland, maar dat avontuur bleek slechts van korte duur. Inmiddels is de Groesbeekse club afgedaald tot de Hoofdklasse zaterdag.