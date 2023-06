Vrouw (22) slaat agent meerdere keren in het gezicht en wordt aangehouden

Ⓒ LC/Arodi Buitenwerf

Leeuwarden - Een politieagent is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in het centrum van Leeuwarden. Agenten wilden een persoon aanhouden, maar enkele omstanders begonnen zich ermee te bemoeien. De vrouw sloeg daarop de agent en werd aangehouden.