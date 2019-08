Celstraf stel voor afpersen bij seksafspraken

De vrouw maakte seksafspraken in Utrecht met drie mannen. Tijdens de afspraak eiste de vrouw dan geld of kwamen meerdere mannen de woning binnen die het slachtoffer geld afhandig maakten. De eerste twee slachtoffers hebben honderden euro’s af moeten staan. Het derde slachtoffer is geslagen en zijn telefoon is vernield. De vriend van de vrouw speelde alleen een rol bij de derde zaak.

De straffen zijn gelijk aan de eis van de officier van justitie.