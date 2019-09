Den Haag - De dreiging van aanvallen met drones is ook in ons land reëel. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwde in april 2017 al voor het gevaar van drones in ons land. Net als in oorlogsgebieden kunnen drones van maar een paar honderd euro worden gebruikt als wapen bij een terreurdaad. De krijgsmacht en de politie moeten ze voorkomen, maar een waterdicht systeem is er nog niet.