Zandvoort betreurt dood favoriete damhert: ’Blankebil is gewoon vermoord’

Ivy van der Velde, een bewoonster van de straat, hoorde het schot gelost worden. „Ik zag drie politieagenten en twee andere personen, waarschijnlijk jagers, toekijken terwijl het hert spartelend neerviel.” Ze kan haar tranen niet bedwingen. „Het was afschuwelijk. Het dier stond daar nietsvermoedend te grazen en ineens, bam, werd er een kogel door zijn hoofd gejaagd.” Van der Velde vernam later dat het hert is doodgeschoten vanwege een tumor aan zijn been, „maar hij zag er totaal niet ziek of gewond uit.”

Onrust

Willem van der Sloot, beter bekend als de ’hertenfluisteraar’ vanwege zijn liefde voor de dieren, woont in de buurt en zegt Blankebil al zo’n acht jaar te kennen. „Hij had inderdaad een tumor, maar daar had hij helemaal geen last van”, zegt Van der Sloot. „Als herten pijn hebben of een gevaar vormen voor mensen dan zou ik het begrijpen. Maar dit dier was tevreden en stak altijd netjes over. Er was geen reden om hem te doden. Ik ben woedend. Blankebil is gewoon vermoord.”

De officiële instanties kunnen weinig opheldering geven over de exacte toedracht van het voorval. De politie bevestigt aanwezig te zijn geweest bij het neerschieten, maar benadrukt zelf geen rol te hebben gespeeld. „Na een melding van de dierenambulance dat er een gewond hert zou zijn, zijn twee agenten ter plaatse gekomen”, verklaart een woordvoerder. „Maar verder hebben wij er niets mee te maken. De gemeente kan er meer over vertellen.”

Ontkenning

De gemeente op haar beurt ontkent elke betrokkenheid bij de zaak. „Waarschijnlijk heeft iemand 112 gebeld omdat het dier er gewond uitzag, en daarop hebben ze een jager of boswachter ingeschakeld”, aldus de woordvoerder. Desalniettemin heeft de gemeente aangegeven de zaak te zullen onderzoeken. „Er heerst onrust in het dorp. Daarom willen wij graag achterhalen wat er precies is gebeurd.”