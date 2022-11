Kabinet hekelt stilleggen BP raffinaderij om arbeidsconflict: ’Ongelegen moment’

Ingewijden melden dat er bij het kabinet zorgen leven over de leveringszekerheid van bijvoorbeeld brandstoffen als diesel. Een woordvoerder van het departement geeft aan dat BP inderdaad heeft aangegeven dat er „mogelijk minder diesel geproduceerd wordt en er de komende tijd bij sommige tankstations dieselschaarste zou kunnen ontstaan.”

Maar volgens de zegsman geldt dat niet voor andere tankstations. „Consumenten hoeven zich op dit moment geen zorgen te maken. Er is voorlopig voldoende diesel beschikbaar bij tankstations van andere bedrijven.” Wel geeft hij aan dat het stilleggen van de BP raffinaderij op een ongelegen moment komt. „Door de sancties op de export van ruwe olie uit Rusland per 5 december is er al enige krapte op de markt. We hebben BP verzocht dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.”

BP bevestigt een brief van het ministerie te hebben ontvangen. Die is ook naar de vakbonden FNV en CNV gestuurd. „Sinds de start van het conflict tussen Rusland en Oekraïne is er doorlopend overleg tussen ons en het ministerie van Economische Zaken. Na de storing zijn we nu weer opgestart met productie. Daarmee is het risico van een tekort aan diesel niet aanwezig”, aldus de woordvoerder van BP.

’Enorme installaties’

„Het gaat om enorme installaties”, benadrukt de woordvoerder. „We zijn nog niet volledig op het maximum van de productie. Dat duurt altijd even.” De onderhandelingen met de vakbonden over hun eisen van 6% loonsverhoging lopen nog, stelt BP. „We hopen zo snel mogelijk tot een goed resultaat te komen.”