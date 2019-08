Leger des Heils: we zitten overvol met daklozen

Volgens de zegsman is het nog niet voorgekomen dat er ’nee’ is verkocht aan iemand die om onderdak vroeg. Maar het moment dat dat wel het geval is, nadert. „We proberen dat te voorkomen, maar het wordt steeds moeilijker. Nederland heeft een probleem. Als samenleving hebben we een plicht voor onze medemens te zorgen. Dit kan niet zo langer doorgaan.”

Het Leger des Heils ziet dat mensen die op straat belanden vaak kampen met meerdere problemen, zoals schulden, verslaving en psychische problemen. „Als ze in een hulpverleningstraject zitten, moeten ze te snel weer zelfredzaam zijn. Dat zorgt vaak voor een terugval in de oude problematiek.”

Het grote woningtekort verergert de problemen en zorgt ervoor dat er nauwelijks doorstroom is bij de overvolle opvangplekken. „De gemiddelde wachttijd voor een woning ligt op dertien maanden. Er moeten snel veel goedkope huurwoningen bijkomen.”

Verdubbeld

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 39.300 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. In 2009 waren dat 17.800. Het aantal jonge daklozen tussen de 18 en 30 jaar oud is vorig jaar zelfs verdrievoudigd tot 12.600.