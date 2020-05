Zonovergoten Hemelvaartsdag, kans op onweer

Het weekend blijft verder droog en zonnig. „Let op de zonkracht, want die is erg hoog. Verbranding ligt met 10-15 minuten op de loer”, waarschuwt Meteoroloog Van der Linden. Mensen worden ondanks het mooie weer opgeroepen thuis te blijven vanwege de coronacrisis. Zo is de boulevard in Vlissingen al voor verkeer gesloten vanwege verwachte drukte.

Ook vandaag is het ’volop zomers’ en is er ’hooguit wat sluierbewolking zichtbaar’. In het westen van het land kan wat bewolking ontstaan en langs de kust wordt het fris. In Zeeland is er zelfs een kleine kans op onweer. De temperatuur is hoog en stijgt naar 22-24 graden in het Waddengebied en naar 25 graden langs de westkust. In het midden en oosten wordt het 26-27 graden en ten zuiden van de grote rivieren stijgt het kwik naar 28-29 graden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het heel lokaal misschien wel 30 graden worden. Van der Linden: „Prima weer voor in de tuin, op het balkon of voor een lekkere wandeling.”

„Vanavond is in het zuidwesten een kleine kans op een lokale onweersbui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en kan tot laat worden gebarbecued”, aldus de meteoroloog.

Ook warme vrijdag

Vrijdag wordt het 21-22 graden in het Waddengebied en 22-24 graden in de westelijke kustprovincies. In de rest van het land wordt het 24-26 graden en in Limburg kan het 27 graden worden. In de middag koelt het vanuit het westen geleidelijk af.

Zaterdag koelt het ietsjes af en is er kans op een enkele bui. Zondag tekent zich een mix af van wolkenvelden en de zon. „De temperatuur is dan weer wat hoger en stijgt naar 17-18 graden in het noorden en westen en naar 19-20 graden in het midden, oosten en zuiden.”

