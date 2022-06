’Iets aangetroffen’ bij zoektocht naar 9-jarige Gino

In de buurt van het Vincent van Goghplein hebben burgers iets aangetroffen dat mogelijk verband houdt met de vermissing. Een deel van het plein is voor onderzoek afgezet. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gevonden, maar de politie neemt de vondst ‘serieus’. Leden van een forensisch team zijn inmiddels voor het onderzoek ingeschakeld.

Familieleden van Gino kwamen na melding snel ter plekke in Haanrade, maar zijn inmiddels weer vertrokken.

Leden van het Veteranen Search Team, dat sinds vrijdagmiddag meezoekt naar de jongen, zijn bij het onderzoek betrokken. In het bosachtige gebied in de buurt hebben zich ook enkele veteranen verzameld.

Speurhonden

De politie heeft vrijdag ook in de omgeving van Landgraaf gezocht. Daarbij zijn drones, speurhonden en een helikopter ingezet.

Gino werd woensdagavond voor het laatst gezien in Kerkrade, ongeveer anderhalve kilometer van de plek waar nu iets is gevonden. Zo’n 6 kilometer verderop werd donderdagavond bij sportcomplex De Bende in Landgraaf een step gevonden die lijkt op die van Gino, al is nog niet officieel bevestigd dat het daadwerkelijk zijn step is.

Het veteranenteam, dat ook meezocht naar Anne Faber in 2017, heeft samen met tal van andere vrijwilligers meegezocht in Kerkrade.

De politie deed eerder op de dag aan dringend beroep op inwoners van Kerkrade en Landgraaf om beelden vrij te geven waarop de vermiste Gino te zien is, bijvoorbeeld gemaakt door een deurbelcamera of dashcam.

Een Duits zoekteam heeft de familie van de vermiste Gino laten weten zijn spoor ophoudt bij een adres aan de Hertogenlaan in Kerkrade. „Ze vermoeden dat Gino daar in een auto is gestapt”, zegt een contactpersoon van de familie. De politie Limburg kan hier nog niet op reageren.