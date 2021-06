KNMI: vrijdagmiddag kans op een tornado

Het meteorologisch instituut houdt voor vrijdagmiddag rekening met het ontstaan van zogeheten supercellen, dat is het zwaarste type onweer. Dat kan ontstaan als de windsnelheid en -richting in de bovenlaag sterk afwijken van die in de onderlaag.

Als de warme opstijgende luchtstroom en de koude dalende stroom tegen elkaar in gaan draaien, ontstaat een ’mesocycloon’ (een draaiend stormgebied met een doorsnee van enkele kilometers), die weer kan leiden tot een tornado. Een supercel kan urenlang actief blijven en gaat gepaard met zware regen en hagel, windstoten en veel bliksem.

In Nederland komen verschillende keren per jaar windhozen voor.