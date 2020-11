Meer dan 100 miljoen Amerikanen stemden vervroegd

New Yorkers staan in de rij om te stemmen. Ⓒ EPA

WASHINGTON - Meer dan 100 miljoen Amerikanen hebben vervroegd een stem uitgebracht voor de presidentsverkiezingen. Ruim 64,5 miljoen mensen deden dat per post, de rest deed dat in persoon. Ondertussen zijn in de VS de stembussen opengegaan voor het ’gewone stemmen’.