’VVD akkoord met dwang bij asielopvang’

Over de dwangwet – inmiddels vergoelijkend spreidingswet genoemd – wordt al weken gebakkeleid in politiek Den Haag. Aanvankelijk stelde de VVD zich op het standpunt weigerende gemeenten niet te willen dwingen, maar na druk van coalitiepartners D66, CDA en CU gaat de liberale fractie volgens betrokkenen toch weer door de pomp. Ook sommige burgemeesters, waaronder VVD’er Jan van Zanen, deden een duit in het zakje om de druk op te voeren.

Achter de schermen valt te horen dat het wetsvoorstel ten opzichte van vorige week nauwelijks is veranderd. Dat houdt in dat alle gemeenten ’een redelijk aantal’ asielzoekers moeten opvangen en dat er een bonus wordt uitgekeerd als er extra plaatsen worden geleverd. Onder de noemer ’spreiden en verleiden’ moet het minder pijnlijk lijken dat gemeenten die tot op heden geen asielzoekers wilden opvangen daar straks toe kunnen worden gedwongen.

Er spelen meerdere crisis in ons land, maar volgens politiek commentator Wouter de Winther is de asielcrisis de gevaarlijkste voor dit kabinet:

Witte rook

De komende dagen wordt er nog gesproken met fractievoorzitters over de details, maar liberale bronnen erkennen dat de kern van het voorstel hetzelfde blijft als vorige week: spreiden en verleiden. Dat zou dan onder meer gaan over de verdeling van asielzoekers over het land. Uiterlijk vrijdag moet er een klap worden gegeven op het voorstel, maar onderhandelende partijen hopen eerder op witte rook.

Haast is geboden, omdat staatssecretaris Van der Burg (Asiel) de wet op 1 januari wil kunnen invoeren. Tot die datum is voldoende tijd nodig voor procedures en om het voorstel door het parlement te loodsen. Ondanks een eerder akkoord over lapmiddelen om de druk op de asielopvang te verlichten, is er alsnog een flink tekort aan opvangplaatsen. Van der Burg wil niet opnieuw met de pet rond en heeft de wet hard nodig om aan voldoende capaciteit te komen.

Voor de VVD kan de draai een staartje krijgen. Een deel van de achterban roert zich omdat de liberalen wederom achter door D66, CDA en CU ingegeven kabinetsbeleid aanhobbelen. Kritische leden kondigen al aan de fractie ter verantwoording te willen roepen tijdens een ledenbijeenkomst in november. Het is de zoveelste keer dat de VVD op het gebied van asiel water bij de wijn doet.