Lange rijen en files voor Leidse prikhal voor booster zonder afspraak: ’Het is een beetje ontploft’

De priklocaties van de GGD Hollands Midden zijn gesloten voor mensen die zonder afspraak een boosterprik willen komen halen, meldt de GGD op Twitter. Direct bij opening van de locatie in Leiden zaterdag om 09.00 uur stond er al een rij van omgerekend zes uur, vertelt een woordvoerster.

Het werd zaterdagochtend zo druk op de drie priklocaties in de regio Hollands Midden dat het verkeer verstopt raakte. De parkeerplekken stonden op alle locaties helemaal vol en dat was niet de bedoeling. „Er komen bij de priklocaties ook nog mensen voor een eerste of tweede prik en er zitten testlocaties vlakbij”, legt de woordvoerster uit. De GGD heeft mensen ’s ochtends dus al opgeroepen om niet meer te komen voor de vrije inloop.

Medewerkers van Hecht sturen bezoekers van de priklocatie in elk geval weg met het advies om zondag of volgende week terug te komen. Dat is, zo leggen zij uit, om deze mensen tegen zichzelf te beschermen. Zij moeten anders uren wachten in de kou.

De woordvoerder van Hecht ziet een tweet van Wim Schellekens, voormalig hoofdinspecteur van de Inspectie voor Volksgezondheid en lid van het Red Team, dat het kabinet ongevraagd adviseerde over coronabeleid, als de belangrijkste oorzaak voor de enorme toeloop. „Hij zette op zijn Twitter dat iedere 60-plusser zonder afspraak bij ons terecht kon en hij heeft meer dan 12.000 volgers, dus dat nieuws ging als een lopend vuurtje.”

Wie zaterdagochtend met de auto naar Holiday Inn komt, moet geduld hebben.

Eigenlijk zijn de boostervaccinaties alleen nog bestemd voor 80-plussers, maar die maken nog niet massaal een afspraak. „En het is zonde als onze prikkers daar voor niks staan”, zegt de woordvoerder. „Dus zijn we begonnen om ook de groep 60-plussers te gaan boosteren. We zijn heel blij dat zoveel mensen die prik willen hebben, dus stonden we dat oogluikend toe.”

Griepprik

Wie zich zonder afspraak meldt bij de prikhal aan de Haagsche Schouwweg in Leiden moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. „Je moet 60 jaar of ouder zijn en je moet je laatste coronavaccinatie minstens zes maanden geleden hebben ontvangen. Verder moet je niet minder dan twee weken geleden een griepprik hebben gehad en niet binnen twee weken een afspraak voor een griepprik hebben.”

Na Leiden zijn ook andere priklocaties in Nederland begonnen om 60-plussers die aan de voorwaarden voldoen zonder afspraak een booster te geven. „Je moet er wel voor in de rij staan, want het is erg druk”, aldus de woordvoerder. „En je loopt het risico dat de vaccins voor die dag op zijn en je onverrichter zake naar huis moet. Maar dan kun je het de volgende dag weer proberen, want wij gaan hiermee door. Wij zijn een dienstverlenende organisatie.”