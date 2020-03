Rutte: ’Coronavirus blijft voorlopig onder ons, groot deel bevolking zal besmet raken’

Ook riep hij alle 17 miljoen Nederlanders op om elkaar te letten. Volgens Rutte moeten we deze crisis samen overwinnen. Hij waarschuwde dat het coronavirus voorlopig onder ons zal blijven en dat een groot deel van de bevolking besmet zal raken.

Rutte begon zijn speech door te benadrukken voor wat voor enome opgave Nederland staat. „Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller gaat rijden. Je vraagt je af: ’Gebeurt dit echt?’ Dit is ongekend voor landen in vredestijd.”

De minister-president sprak zijn medeleven uit naar families van mensen die aan het virus zijn overleden. Ook wenste hij de zieken beterschap en richtte hij zich tot de ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. „Ik realiseer me dat u grote zorgen hebt. Het is onze absolute prioriteit om de risico’s voor u zo klein mogelijk te maken.”

Gezond verstand

Rutte riep op om „vast te houden aan deskundigen.” „Volg de aanwijzingen op, ook als u sterk en gezond bent. Blijf uw gezond verstand gebruiken en luister naar de deskundigen.”

Deze deskundigen gaven Rutte „geen gemakkelijke boodschap” mee. „De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig onder ons zal blijven. De komende tijd zal een groot deel van de Nederlandse bevolking besmet raken met het virus.”

Volgens Rutte zijn er drie scenario’s. In het eerste geval, dat zijn voorkeur heeft, wordt het virus maximaal gecontroleerd. „Maximaal controleren betekent dat we proberen met maatregelen de piek in het aantal besmettingen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode.”

Dan is er een scenario om het virus onbeheerst zijn gang te laten gaan. „Daarmee zou ons zorgsysteem in de piek overvraagd worden.” In het derde geval zou het land op slot gaan en duurt het mogelijk een jaar voordat het virus overwonnen is.

Economische gevolgen

Rutte gaf aan zijn ogen zeker niet te sluiten voor de economische gevolgen van het coronavirus. Hij noemde de vrouw van het koffietentje om de hoek en nationale iconen als de KLM als voorbeeld. „Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. Voor veel bedrijven is dit een extreem moeilijke periode. Ondernemers staan met de rug tegen de muur. We zetten alles op alles dat bedrijven niet omvallen en dat mensen hun baan niet verliezen. Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek.”

De premier eindigde zijn speech met een oproep: „De opgave waar we voor staan, is heel groot en we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar, ik reken op u.”