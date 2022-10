EU blijft verdeeld over aanpak gascrisis

Zuid-Europa smeekt al een jaar om ingrijpen op de gasmarkt om huishoudens en bedrijven te beschermen tegen de historische hoge prijzen. Ze pleiten voor onorthodoxe maatregelen om de pijn in de portemonnee te verzachten. Hun oplossing: gezamenlijke inkoop en een prijsplafond op inkoop van gas. Dan mag Brussel inkopen voor alle lidstaten doen en bepalen wat het maximaal wil betalen.

Gasmarkt

Maar de kennis over de gasmarkt zit in Noord-Europa én daar waarschuwen ze voor de gevolgen van een roekeloze ingreep door de overheid. De top in Praag levert weer een traditioneel beeld op van de EU: alles gaat in kleine stapjes vooruit. De grote opbrengst voor huishoudens en bedrijven die gebukt gaan onder onbetaalbare rekeningen is nu: iedereen ziet dat niets doen geen optie is.

„We moeten meer doen dan we tot nu toe hebben gedaan”, zegt premier Mark Rutte na afloop. „Er zijn geen taboes, maar bij elk voorstel moeten we zeker weten dat de prijs gaat dalen en niet gaat stijgen. En als de prijs daalt moeten we zorgen dat het gas wel naar Europa blijft komen.”

Rutte denkt aan een ’manier van gezamenlijke inkoop’ zonder de prijs in ’die hele complexe gasmarkt’ op te drijven. Voor draaien aan de prijsknop van vloeibaar gas (lng) waarschuwt hij: „We moeten wel zeker weten dat lng naar Europa gaat en niet naar China. Als dat land weer gaat draaien na corona hebben ze veel lng nodig.”

Voorstel

Hoe een ingreep er precies uit kan zien moet nu door Brussel in kaart worden gebracht. Nederland, Duitsland en Frankrijk werken aan een gezamenlijk voorstel.

Daarmee herhaalt zich een patroon van maanden: na zo’n beetje iedere EU-top krijgt de Europese Commissie weer de opdracht om scenario’s te onderzoeken. Het grote verschil is dat de spanningen in het landenblok nu zo hoog oplopen dat er openlijke ruzies ontstaan tussen lidstaten. Vooral Duitsland moet het ontgelden vanwege het grote steunpakket van 200 miljard voor huishoudens en bedrijven. Ook in de vergaderzaal kreeg de Duitse bondskanselier commentaar.

Het maakt allemaal onderdeel uit van een politiek spel om de druk op te voeren. De premiers van landen met minder diepe zakken verkopen thuis immers de belofte dat ze het in Europa gaan oplossen. Over twee weken zien de 27 leiders elkaar weer op een top in Brussel: kunnen ze het dan nog verkopen om weer met lege handen uiteen te gaan?