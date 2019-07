Brabantse maffia-top op de korrel

Dat zegt persofficier van justitie Janine Kramer naar aanleiding van de recente kritiek van oud-burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven op de aanpak van de georganiseerde misdaad in Brabant. Volgens hem blijft het nu bij ’pandjes en drugslabs oprollen’.

Vandaag dient in Den Bosch het hoger beroep in de zaak Bossuit, rond de mislukte aanslag op een vrouw in Oss op wie in vier jaar tijd rechtstreeks en indirect vijf aanslagen werden gepleegd. Het OM vermoedt dat kopstuk Martien R. van de beruchte Brabantse familie R. hierachter zit.

„We zijn ervan overtuigd dat in meerdere liquidatie-onderzoeken arrestaties volgen van opdrachtgevers. Dit soort criminelen mag hier niet mee wegkomen.”