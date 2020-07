Utrecht krijgt 2800 woningen erbij, zo gaat het eruit zien

De vier ontwikkelpartijen, waaronder de gemeente Utrecht en NS Vastgoed, hebben gisteren het bestemmingsplan ondertekend in het CAB-gebouw aan de Cartesiusweg. Op dat gebouw, bekend van café DB’s, komt een woontoren van zes verdiepingen.

In het gebouw zelf komen onder andere een biologische supermarkt en een foodhal met kleine marktkraampjes. De overdekte markt naar voorbeeld van de Markthal in Rotterdam zou in Post Neude komen, maar de Albert Heijn opende hier uiteindelijk toch een gewone supermarkt.

„Dat doen we niet nogmaals”, aldus wethouder Klaas Verschuure. „Overige boodschappen kunnen bewoners doen aan de Amsterdamsestraatweg of ze pakken de fiets door de nieuwe tunnel naar de Daalsedijk en gaan richting de binnenstad.”

Kwart sociale huur, helft koop

Naast het CAB-gebouw aan het spoor wordt het eerste complex gebouwd. Hier komen ook sociale huurwoningen van corporatie Portaal. Directeur Vastgoed NS Stations Sebastiaan de Wilde is blij met het plan en ook de lage parkeernorm die gehanteerd gaat worden.

De Wilde: „Dit moet de meest fietsvriendelijke wijk van Nederland wonen. De locatie sluit goed aan op het ov, zoals station Zuilen.” Omdat de wijk pal naast de sporen ligt, wordt het wel puzzelen voor de bouwers: „’Dove’ gevels, geluidsschermen en maatregelen tegen trillingen moeten worden toegepast.”

De woningprijzen worden pas bekend bij oplevering. De wijk krijgt een kwart sociale huur, een kwart midden- en vrije huur en de rest is koop.

Als de gemeenteraad in het najaar het bestemmingsplan goedkeurt, kan de eerste paal in april volgend jaar geslagen worden. De gehele wijk wordt gefaseerd gebouwd en moet in 2028 af zijn.