’Tinder is dood in Peking’

Cindy Huijgen in China. Ⓒ De Telegraaf

Peking - Ik ben veel te sociaal om dagen achter elkaar in mijn appartementje van 60 vierkante meter alleen opgesloten te zitten. De laatste loodjes van mijn quarantaine in Peking hebben zwaar gewogen. Ik was door mijn voorraad boodschappen heen en heb drie dagen achter elkaar instant noodles gegeten. Wel met wat paksoi en een gekookt eitje om er toch nog iets van te bakken. Op dag 13 heeft een vriendin nog wat boodschappen voor mijn deur gezet. Zonder haar zou ik dag 14 niet zijn doorgekomen.