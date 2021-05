Droombaan op prachtlocatie: kasteelbeheerder gezocht voor Engels eilandje

Het landgoed is op zoek naar iemand met een ’hands-on’-mentaliteit. Daarbij moet de nieuwe beheerder van het eeuwenoude optrekje minstens vijf nachten per week op het kasteel aanwezig zijn waar hij of zij verantwoordelijk is voor onderhoudstaken, meldt BBC.

Wie gauw zeeziek is, hoeft zich niet te melden voor de functie, aangezien de enige manier om het eilandje bij vloed te verlaten per boot is.

„Het beste van hier wonen is dat je vanuit elk raam uitzicht op zee hebt”, zegt medewerker Duncan Murdoch. Minpuntje is wel dat je geen pizza kunt laten bezorgen.

De familie St Aubyn die al generaties lang in het kasteel woont zegt op zoek te zijn naar een discreet en meelevend persoon. Ook is het een pre als je je in de omgeving van Cornwall wil vestigen.

Het kasteel dateert van 1135 toen werd begonnen met de bouw. Het eilandje ligt 450 meter uit de kust en is bereikbaar met veerboten. De verhoogde weg die bij hoog water onder water komt te staan, is de enige route over land.