Maximumsnelheid naar 140 is ’succes’ in Oostenrijk

Dat is de conclusie van een onderzoek waarover de site Kurier schrijft.

Terwijl wij in Nederland steggelen over verlagingen naar 100 en zelfs 60 op provinciale wegen, trappen de Oostenrijkers lekker het gaspedaal flink in.

Op verschillende autosnelwegen mag sinds augustus 2018 140 kilometer per uur worden gereden. En dat levert volgens de beheerder van de wegen verrassende uitkomsten op: er is niet meer vervuiling gemeten en het aantal ongelukken is zelfs bijna gehalveerd.

De verhoging van de snelheid betekent dat de gemiddelde Oostenrijker op de aangewezen snelwegen (met een lengte van 120 kilometer) tussen de twee en vier kilometer harder rijdt. „Interessant is dat er de laatste vijf maanden van de test helemaal geen ongelukken zijn geregistreerd”.

Er is geen extra fijnstof vrijgekomen, maar er werd wel iets meer kooldioxide en andere stoffen gemeten.

Vanuit de milieubeweging klinkt de kritiek dat elk procentje extra in strijd zou zijn met de zelf gestelde klimaatdoelen. De minister die het ooit bedacht, Norbert Hofer (FPÖ), wil dat het aantal 140-km zones wordt uitgebreid.