‘Negatief commentaar over Amalia? Ik heb het nauwelijks gevonden’

Er was weer eens #ophef gisteren, want een dag zonder #ophef is een dag niet geleefd, toch? Dit keer betrof het een klassieker. Roeptoeteraars hadden op social media een oordeel geveld over Amalia, onze toekomstige koningin. Het was niet te missen, 'heel' Twitter en 'heel' Facebook spraken erover. Ik ben eens gaan zoeken, naar al die negatieve comments. En guess what? Ik heb ze nauwelijks gevonden. Wij hebben er een veel te groot ding van gemaakt en daarmee juist schade aangericht.

Wil je verder lezen wat Hester Zitvast van alle ophef rondom Amalia vond? Lees dan het volledige artikel op VROUW.nl