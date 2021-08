Brug in Duitsland weggeslagen door overstroming; meerdere wandelaars vermist

Buitenland

Meer doden door noodweer in Japan

Door noodweer in Japan zijn nog zeker drie mensen om het leven gekomen. Zij werden dood gevonden na een aardverschuiving in Okaya, meldt omroep NHK. Van twee oudere vrouwen, die eerder in een kanaal werden aangetroffen, is nog niet bekend of ze zijn omgekomen door de hevige regenval en overstrominge...