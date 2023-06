Poolse moeder en kind omgekomen na val van veerboot, moord niet uitgesloten

De vrouw op de veerboot zou donderdag achter haar zoon aan zijn gesprongen toen de jongen in de zee terechtkwam. Die reddingspoging mocht niet baten. Het tweetal werd nog wel uit het water gehaald en met een helikopter naar een Zweeds ziekenhuis gebracht.

Er is nog geen verdachte aangehouden, maar volgens aanklagers wordt moord niet uitgesloten. „Het onderzoek is bedoeld om meer duidelijkheid te verschaffen over wat er is gebeurd”, aldus aanklager Stina Brindmark.

De Poolse politie heeft het „vreselijke nieuws” overgebracht aan de familie van de slachtoffers. De moeder en zoon reisden mee op de omvangrijke Stena Spirit vanaf de Zweedse kustplaats Karlskrona naar het Poolse Gdynia.