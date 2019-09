Baas uitzendbureau ergert zich aan filmpje Dumpert

Knipping is eigenaar van het Gelderse uitzendbureau Tele-Job. Dat bedrijf is inmiddels middelpunt van spot. Op een korte video is te zien hoe een touw gespannen is tussen een hoge boom en een bestelbusje.

Die wagen – met groot het woord Tele-Job op de zijkant – rijdt vervolgens vooruit. Het touw wordt gespannen, waarna de boom valt, en een schutting verplettert.

„Lekkere uitzendkracht van Tele-Job”, reageert iemand. Meer reacties hebben een cynische ondertoon. „Mooie reclame voor het bedrijf.” Ook de woordgrappen tieren welig, want ’gelukkig konden ze snel beschutting zoeken’.

Bekijk de video:

Baas boos

„Ik wist hier helemaal niets vanaf, totdat we het op sociale media zagen. Klootzak, dacht ik. Wie gaat er zó met spullen van een ander om?”, vraagt eigenaar Knipping. Of het om een kwajongensstreek gaat, weet hij niet. „Ik was er niet bij, ben net zo verbaasd als andere collega’s”, aldus Knipping.

Het filmpje lijkt in ieder geval opgenomen te zijn in de privésfeer. „Anders had ik het gehoord van opdrachtgevers.”

Politie

Knipping belde na het zien van de video meteen een werknemer die het busje doorgaans bestuurt. Die ontkende. Knipping vermoedt dat het een oude video is, en dat een oud-werknemer de schuldige is. Die is onbereikbaar. „Natuurlijk hebben we hem gebeld, maar hij is van de radar verdwenen.”

Knipping geeft aan morgen een melding bij de politie te gaan doen.