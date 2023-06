VVD-senator breekt nekwervels in Antwerpen: ’Heel erg schrikken’

Het ongeluk gebeurde op 16 juni, toen Geerdink een studentenkamer – ’kot’ – in Antwerpen bekeek, de stad waar haar dochter binnenkort gaat studeren. „Ik ben op een trap uitgegleden, in een bocht, en viel tegen een betonnen muur. Die trap was knetterglad. Ik was bewusteloos en ben meteen naar het ziekenhuis gebracht.”

Week in ziekenhuis

Geerdink heeft ruim een week in het Antwerpse ziekenhuis gelegen. Daarna is ze per ambulance naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vervoerd. Na een paar dagen in Groningen mocht ze naar huis. „Ik heb twee nekwervels gebroken en een zware hersenschudding opgelopen. Het was heel erg schrikken, vooral voor mijn familie. Maar gelukkig is de breuk gunstig: ik zal compleet herstellen.”

De komende zes weken draagt Geerdink – die sinds 2019 namens de VVD in de Eerste Kamer zit – een zogenoemd ’halo-frame’. Dat is een stellage om haar hoofd waarmee haar nek wordt gefixeerd. „Daarom heb ik gezegd: geef mij de rust, ik treed even terug.” De komende zestien weken wordt fiscalist Geerdink in de senaat vervangen door Cees van de Sanden, nummer 12 op de VVD-lijst voor de Eerste Kamer.