Dimitri Van den Bergh: ’Door Peter Wright een ander persoon geworden’

Als herboren kwam Dimitri Van den Bergh uit de eerste lockdown. Ⓒ HH/ANP

„Following my dreams” staat getatoeëerd op de linkeronderarm van Dimitri Van den Bergh. De ultieme droom van de 26-jarige Antwerpenaar is het WK darts winnen. The Dream Maker is één van de favorieten. Met dank aan zijn pa, die hem in tranen opraapte. Met dank aan de extravagante wereldkampioen Peter ’Snakebite’ Wright, die hem in huis haalde. En met dank aan zijn gloednieuwe vriendin Evi. „Vier jaar heb ik op haar gewacht. En toen was het bullseye.”